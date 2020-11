Policjanci ujawnili narkotyki w beczkach zakopanych w ziemi Data publikacji 24.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu przy współpracy funkcjonariuszy z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej, mając informacje własne, udali się w tamtejszy rejon, gdzie w odludnym miejscu ujawnili zakopane beczki m.in. z amfetaminą i kokainą. Do sprawy zatrzymano 2 osoby odpowiedzialne za ten przestępczy proceder. Decyzją sądu mężczyźni zostali aresztowani na 3 miesiące. Policja planuje kolejne zatrzymania.

Kilka dni temu policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, przy współpracy funkcjonariuszy z Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej, na podstawie informacji operacyjnych, udali się w tamtejszy rejon, gdzie w odludnym miejscu ujawnili 3 beczki zakopane w ziemi. Po zabezpieczeniu beczek różnej pojemności, zbadano zawartość jednej z nich. Stwierdzono, że znajduje się tam płynna amfetamina, z której można byłoby uzyskać ponad 45 kg białego proszku zakazanego ustawą. Ponadto w beczce znaleziono ponad kilogram gotowej już amfetaminy oraz ponad 50 g kokainy. Pozostałe pojemniki zostały przekazane do badań laboratoryjnych.

Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn odpowiedzialnych za ten przestępczy proceder. Zakopane beczki znajdowały się w pobliżu miejsca zamieszkania jednego z nich. W mieszkaniach zabezpieczono dosyć dużą sumę pieniędzy oraz wagę elektroniczną i sporą ilość małych woreczków strunowych. Decyzją sądu mężczyźni zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. Policja planuje kolejne zatrzymania. Sprawa jest rozwojowa. Funkcjonariusze pracują nad tym, by ustalić w niej jak najwięcej szczegółów. Kluczowym będzie wynik badania zawartości pozostałych dwóch zabezpieczonych beczek. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki Wschód.

Sprawcom grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 35.79 MB)