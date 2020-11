Policyjna grupa Speed zatrzymała "pirata drogowego" Data publikacji 24.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci "drogówki" ze Świecia, działający w ramach grupy SPEED, podczas kontroli prędkości na autostradzie A1 namierzyli kierowcę, który jechał ponad 240 km/h! Zapis z wideorejestratora nie pozostawił złudzeń. 31-latek za tak nieodpowiedzialne zachowanie został ukarany dwoma mandatami, a na jego konto wpłynęły punkty karne.

W niedzielę, 22.11.2020 r., policjanci ruchu drogowego ze Świecia pełnili służbę w ramach grupy Speed. Funkcjonariusze reagowali na kierowców, którzy łamiąc przepisy ruchu drogowego, stwarzali poważne zagrożenie dla innych podróżnych.

Podczas patrolu autostrady A1, w kierunku Gdańska, funkcjonariusze zauważyli hondę, która poruszała się z nadmierną prędkością, a kierujący nią nie stosował się do obowiązku jazdy przy prawej krawędzi. Jego niebezpieczna jazda została zarejestrowana przez kamerę znajdującą się w radiowozie. Zapis nie pozostawił złudzeń. Kierowca jechał z prędkością ponad 240 km/h! Policjanci nie pozwolili na to, aby mężczyzna swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem zagrażał innym podróżnym i zatrzymali go do kontroli. 31-letni mieszkaniec powiatu słupskiego za powyższe wykroczenia został ukarany dwoma mandatami i punktami karnymi.

Policjanci przypominają, że jazda z dużą prędkością zawsze stanowi zagrożenie zarówno dla osób podróżujących pędzącym pojazdem, jak i również dla innych uczestników ruchu drogowego. Prędkość to przecież kluczowy czynnik wpływający na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, ma ona także decydujące znaczenie dla rodzaju i rozmiaru doznanych obrażeń przez uczestników zdarzeń drogowych.

Powyższy tekst odzwierciedla nagranie wideo znajdujące się poniżej tekstu.

(KWP w Bydgoszczy/js)