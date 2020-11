Policjanci odzyskali samochód warty 50 tys. zł Data publikacji 24.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Policjanci kryminalni wałbrzyskiej komendy odzyskali skradziony w samochód dostawczy o wartości 50 tys. zł i we współpracy z funkcjonariuszami z Boguszowa-Gorców zatrzymali dwóch podejrzanych o tę kradzież. Przy jednym z nich, który decyzją sądu został już tymczasowo aresztowany, mundurowi znaleźli narkotyki, a w prowadzonym przez niego aucie szereg przedmiotów mogących pochodzić z przestępstw lub posłużyć do ich popełnienia. Drugi z zatrzymanych kierował autem, pomimo posiadania sądowego zakazu.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu i Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach podjęli pościg za dwoma samochodami, których kierujący nie zatrzymali się do kontroli drogowych. Policjanci podejrzewali, że jeden z pojazdów – dostawczy - może być kradziony. Podczas prowadzonych działań funkcjonariusze kryminalni odzyskali utraconego dwa dni wcześniej busa o wartości 50 tysięcy złotych i po pościgu pieszym zatrzymali 38-latka, który nim kierował. Mundurowi ustalili, że mężczyzna dodatkowo miał aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

W trakcie akcji pościgowej w Boguszowie-Gorcach w ręce miejscowych policjantów wpadł drugi podejrzany – kierujący samochodem osobowym 33-latek. Mężczyzna był tzw. pilotem. Do jego obowiązków podczas przejazdu należało obserwowanie drogi i pomoc koledze, gdyby przemieszczającym się skradzionym busem zainteresowali się mundurowi. W toku wykonanych czynności procesowych przy zatrzymanym boguszowianinie funkcjonariusze znaleźli dodatkowo narkotyki w postaci metamfetaminy, a w kierowanym przez niego pojeździe m.in. kilka telefonów komórkowych, dokumenty tożsamości na różne nazwiska, radiostację do nasłuchu policyjnych częstotliwości oraz gotówkę.



Oba prowadzone przez zatrzymanych pojazdy wraz z zabezpieczonym mieniem trafiły do policyjnego depozytu. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży pojazdu oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Ponadto młodszy z nich odpowie za posiadanie narkotyków, a starszy za jazdę pomimo orzeczonego sądowego zakazu. Decyzją sądu 33-latek został tymczasowo aresztowany na najbliższy miesiąc. Obu podejrzanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mw)