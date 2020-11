Nie zatrzymał się do kontroli, zderzył się z radiowozem i jechał pod wpływem narkotyków Data publikacji 24.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj nowodworscy policjanci zatrzymali 30-letniego mężczyznę, który nie zatrzymał się do kontroli, a następnie uciekał ulicami miasta. Podczas pościgu zderzył się z radiowozem. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów został zatrzymany w pobliskiej miejscowości. 30-latek jak i pasażerowie w wieku 25 i 16 lat byli pod wpływem amfetaminy. Wszyscy zostali zatrzymani. Teraz 16-latkiem zajmie się Sąd Rodzinny, a kierujący odpowie za popełnione przestępstwa przed sądem.

Wczoraj, 23.11.2020 r., około godziny 14:20 nowodworscy policjanci przystąpili do zatrzymania kierującego fiatem punto, który najprawdopodobniej nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów został zatrzymany. Podczas ucieczki kierujący fiatem zderzył się z radiowozem. Na całe szczęście nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze ustalili, że 30-latek rzeczywiście nie posiada uprawnień do kierowania, a po przebadaniu narkotestem okazało się, że kierował pojazdem pod wpływem amfetaminy. W pojeździe znajdowali się pasażerowie 25-latek i 16-latek, którzy również byli pod wpływem amfetaminy, obaj są mieszkańcami naszego powiatu. Wszyscy zostali zatrzymani. Nieletni po wykonanych czynnościach został zwolniony i przekazany matce. Teraz zajmie się nim Sąd Rodzinny. 30-letni kierujący oraz 25-letni pasażer noc spędzili w policyjnym areszcie. Dziś, 24.11.2020 r., kierujący fiatem usłyszy zarzuty.

30-latek będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem, znajdując się pod wpływem narkotyków, za nie zatrzymanie się do kontroli drogowej, za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również za kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień.

