Nowo przyjęci policjanci w garnizonie mazowieckim Data publikacji 24.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnich dniach odbyły się ślubowania 36 nowo przyjętych policjantów w garnizonie mazowieckim. Z uwagi na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 ślubowania odbywały się w skromniejszej niż dotychczas formie, w macierzystych jednostkach, bez udziału rodzin. Dzisiaj takie ślubowanie 6 policjantów odbyło się w KWP zs. w Radomiu.

W ostatnich dniach w garnizonie mazowieckim odbyły się ślubowania nowo przyjętych policjantów, którzy zdecydowali się zasilić nasze szeregi. Ślubowania różniły się od tych z wcześniejszych lat, ponieważ przebiegały z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego związanych z trwającą pandemią i odbywały się w jednostkach, gdzie nowi policjanci będą pełnili służbę.

Pandemia nie zmieniła jednego, 36 nowych funkcjonariuszy, w tym 14 kobiet, wypowiedziało słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Dzisiaj w KWP zs. w Radomiu 6 nowych policjantów, którzy będą służyć w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu złożyło ślubowanie, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion.

Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 11 jednostkach mazowieckiego garnizonu oraz w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Radomiu. Służba w Policji cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nie tylko stabilizacja zatrudnienia, ale również możliwość rozwoju i awansu zachęca do wstąpienia w nasze szeregi. Policjant to zawód dla ludzi z pasją. Bardzo wymagający, ale i dający wiele satysfakcji, bo szacunek osób, którym niesiemy pomoc, bywa bezcenny. Dzięki służbie w Policji można realnie i osobiście wpłynąć na to, by życie było bezpieczniejsze dla nas, naszych najbliższych i społeczeństwa.

Ślubowanie policjantów w KPP w Grójcu

Ślubowanie policjantów w KPP w Mławie

Ślubowanie policjantów w KMP w Ostrołęce

Nadal zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rekrutacji do Policji.