Na wieczną służbę odszedł nasz kolega mł. asp. Tomasz Czereba

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej walce z chorobą zmarł nasz kolega mł. asp. Tomasz Czereba dzielnicowy z Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku. Miał zaledwie 39 lat. Pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę i przyjaciół. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Henryk Moskwa w imieniu własnym, kierownictwa oraz wszystkich policjantów i pracowników Policji garnizonu podkarpackiego składa rodzinie oraz bliskim wyrazy współczucia.

Młodszy aspirant Tomasz Czereba służył w Policji od ponad dziewięciu lat. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie. W marcu 2015 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku. Najpierw w Zespole Patrolowo–Interwencyjnym, a od 2018 roku, jako dzielnicowy w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku.

Oddany służbie, zawsze blisko ludzi. Mieszkańcy powiatu leżajskiego mogą go pamiętać z sytuacji, w których ofiarnie niósł pomoc. To on w kwietniu 2019 roku uratował życie 52-letniemu mieszkańcowi Leżajska, który leżał bez oznak życia na chodniku. Udzielił mu pierwszej pomocy, udrożnił drogi oddechowe, wezwał karetkę pogotowia. Dzięki jego działaniu mężczyzna zaczął oddychać i bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy.

W naszej pamięci zapisał się jako ciepły, życzliwy i uśmiechnięty człowiek. W codziennej służbie zawsze można było na niego liczyć. Był odpowiedzialnym i sumiennym Policjantem, ale przede wszystkim wspaniałym Kolegą.

Po ciężkiej walce z chorobą, we wtorek 24 listopada, odszedł na wieczną służbę.

W tym trudnym czasie jesteśmy myślami przy jego Bliskich, przede wszystkim przy żonie i dwóch jego córkach w wieku 9 i 14 lat.

Koleżanki i koledzy zmarłego policjanta łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.

Cześć Jego pamięci!

