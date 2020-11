Kolejna "dziupla" zlikwidowana przez policjantów KSP oraz grupę "Skorpion" Data publikacji 25.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grupy specjalizującej się w zwalczaniu przestępczości samochodowej z Komendy Stołecznej Policji przeprowadzili kolejną udaną realizację. Wspólnie z grupą "Skorpion" zlokalizowali "dziuplę samochodową" na terenie powiatu wołomińskiego. Funkcjonariusze ujawnili w niej skradziony pojazd. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna usłyszał już zarzuty paserstwa. Prokurator nadzorujący postępowanie zastosował wobec niego policyjny dozór. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Uzyskana informacja i błyskawicznie przeprowadzone działania operacyjnych z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji i operacyjnych grupy "Skorpion" z północnopraskiej komendy doprowadziły do zlikwidowania "dziupli samochodowej" na terenie powiatu wołomińskiego.

Kilka dni temu funkcjonariusze przeprowadzili kolejną udaną realizację. Po długiej obserwacji przeszukali posesję w powiecie wołomińskim. W pomieszczeniu gospodarczym ujawnili Mazdę CX5. Jak się okazało, właściciel pojazdu dowiedział się o kradzieży dopiero od policjantów i od razu udał się na najbliższego komisariatu, żeby złożyć zawiadomienie o przestępstwie. Ponadto w pomieszczeniach garażowych funkcjonariusze ujawnili części mechaniczne, blacharskie i elementy wyposażenia innych pojazdów.

Funkcjonariusze zatrzymali 55-letniego właściciela posesji. To jednak tylko początek czynności procesowych.

Dalej sprawą zajęli się policjanci z Tłuszcza. Dochodzeniowcy wykonali szereg czynności i przekazali mężczyznę do prokuratury wraz ze zgromadzonym w tym postępowaniu materiałem dowodowym. Zatrzymany usłyszał zarzut paserstwa. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Za to przestępstwo 55-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

(KSP/kp)