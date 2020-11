Podziękowania dla dzielnicowego za wsparcie podczas izolacji domowej Data publikacji 25.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia, w związku z COVID-19 mundurowi otrzymują setki adresów do sprawdzenia. Oprócz weryfikacji stosowania się do ograniczeń policjanci udzielają pomocy i wsparcia osobom, które tego potrzebują. To właśnie doceniła mieszkanka miasta i napisała podziękowania dla dzielnicowego za pomoc w czasie izolacji.

Stan epidemii to czas wytężonej pracy dla policjantów w całym kraju. Każdego dnia stróże prawa otrzymują setki adresów do sprawdzenia. Oprócz weryfikacji stosowania się do ograniczeń policjanci udzielają pomocy i wsparcia osobom, które tego potrzebują. Doceniła to mieszkanka miasta, która wysłała na skrzynkę e-mailową Komendanta Miejskiego Policji w Tychach podziękowania. Kobieta wyraziła wdzięczność dla dzielnicowego za wsparcie i zainteresowanie podczas obowiązkowej izolacji domowej.

„Dzień dobry. Przez 20 dni przebywałam w izolacji. Przez ten czas kontrolował moją obecność w domu Dzielnicowy obsługujący rejon ulicy Ciasnej. Jednak nie było to tylko sprawdzanie, czy przebywam w domu. Pan Dzielnicowy wykazał szczere zainteresowanie o stanie mojego zdrowia, samopoczucie, zawsze też pytał czy niczego mi nie brakuje. Podczas tych krótkich rozmów telefonicznych udzielał mi również wsparcia, w tych trudnych dniach. Pragnę wyrazić szczere podziękowanie dla Pana Dzielnicowego. I myślę, że Policja w Tychach powinna być dumna, że ma w swoich szeregach człowieka, który traktuje swoją pracę jak powołanie. Z wyrazami szacunku...”

Wyrażamy uznanie dla mieszkańców, którzy stosują się do obowiązujących ograniczeń. Wszystkim życzymy jak najwięcej zdrowia. Dziękujemy za ciepłe słowa, gdyż ludzka wdzięczność jest bezcenną nagrodą za wykonywaną pracę.

(KWP w Katowicach / kp)