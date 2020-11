Szczęśliwy finał poszukiwań. Pomogły lokalne media i mieszkańcy Bielska-Białej Data publikacji 25.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki informacjom przekazanym przez mieszkańców miasta, dzielnicowi bielskiej „dwójki” w ostatniej chwili odnaleźli pacjenta, który zbiegł z zamkniętego oddziału bielskiego szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna na boso, właśnie zbliżał się do granicy masywu leśnego Dębowca, kiedy trafili na niego mundurowi. 20-latek powrócił do szpitala. Dziękujemy za zaangażowanie lokalnym mediom i czujnym mieszkańcom Bielska-Białej.

Wczoraj wieczorem (24.11.2020 r.) do dyżurnego bielskiej „dwójki” wpłynęło zgłoszenie o pacjencie, który uciekł z bielskiego szpitala psychiatrycznego. 20-latek był lekko ubrany i w samych klapkach samowolnie oddalił się ze szpitala. Jego życiu mogło zagrażać niebezpieczeństwo. Dyżurny natychmiast zarządził poszukiwania, w które zaangażowano policjantów z drugiego komisariatu, kryminalnych z bielskiej komendy oraz mundurowych Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej. W poszukiwania włączyli się również bielscy strażnicy miejscy oraz kierowcy miejskich autobusów. Stróże prawa sprawdzali okolice Cygańskiego Lasu, pustostany, dworce PKS i PKP oraz przystanki miejskiego przewoźnika, parki i bulwary. Rysopis za pośrednictwem Radia Bielsko i portalu Bielskie Drogi szybko obiegł media społecznościowe. Po blisko dwóch godzinach od nadania komunikatu jedna z pasażerek autobusu jadącego w kierunku Szyndzielni zauważyła osobę odpowiadająca rysopisowi uciekiniera ze szpitala. Na miejsce natychmiast zostali skierowani dzielnicowi z drugiego komisariatu. W okolicy zauważyli 20-latka, idącego w stronę masywu leśnego przy stoku Dębowca. Mężczyzna bez obuwia właśnie wchodził do lasu. Policjanci odnaleźli go w ostatniej chwili, a następnie przekazali personelowi szpitala.

Dziękujemy Radiu Bielsko i Bielskim Drogom za zaangażowanie się w poszukiwania oraz mieszkańcom za bezcenne informacje, które przyczyniły się do szczęśliwego finału poszukiwań.

(KWP w Katowicach / kp)