Siemianowicki policjant oddał osocze - zrób to też! Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Tak niewiele potrzeba, aby pomóc osobom zakażonym wirusem odzyskać zdrowie. Wystarczy, że osoba, która przebyła zakażenie COVID-19 i spełnieni odpowiednie wymogi, odda swoje osocze. Są w nim przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta przechodzącego zakażenie. Tą cenną cząstką siebie postanowił podzielić się policjant z siemianowickiej komendy asp. Łukasz Jaworski. Policjant zgłosił się Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i oddał osocze.

Cennym darem, w tym przypadku osoczem, podzielił się policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich asp. Łukasz Jaworski. Policjant zachorował na COVID-19 i został skierowany na izolację domową. Na szczęście przebieg zakażenia przechodził łagodnie i szybko wrócił do codziennych obowiązków oraz służby. Tyle szczęścia niestety nie miał jego kolega z wydziału, który w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala. Teraz stara się odzyskać zdrowie w domu, pod opieką rodziny i bliskich mu osób. Choć naszym kolegom i koleżankom udało się pokonać walkę z wirusem, to są osoby, które ją przegrywają... Ratunkiem dla osób, które nie są w stanie wytworzyć własnych przeciwciał albo mają ich zbyt mało, jest osocze ozdrowieńca. Podanie takiego osocza przyspiesza procesy obronne, co przekłada się na skuteczną walkę z koronawirusem.

Siemianowicki policjant asp. Łukasz Jaworski zdecydował się wspomóc wszystkie osoby, które potrzebują osocza w walce z wirusem i zgłosił się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Zachęcamy do naśladowania postawy policjanta i zgłoszenia się do punktu pobrań i oddania osocza.

Kto może oddać osocze?

Osocze mogą oddać osoby w wieku 18-60 lat:

po przechorowaniu COVID-19, dysponujące pozytywnym wynikiem wymazu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wykonanego metodą PCR – po upływie minimum 28 dni od pełnego ustąpienia objawów lub zakończenia izolacji i po zakończonym leczeniu,

po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem badania na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 – po upływie minimum 14 dni od uzyskania pozytywnego wyniku badania.

Ozdrowieńcy, którzy chcą oddać osocze, muszą ponadto spełniać wymagania takie jak inni dawcy krwi. Listę przeciwwskazań do oddawania krwi znaleźć można na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach: https://rckik-katowice.pl/przeciwwskazania ►

Co zrobić, aby oddać osocze?

Wystarczy skontaktować się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, które uruchomiło dla ozdrowieńców specjalne numery telefonów dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30:

726 227 229,

607 619 718,

607 678 519,

32 208 74 19.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

(KWP w Katowicach / mw)