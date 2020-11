Kolejne nowe radiowozy trafią do policjantów z Lubelszczyzny Data publikacji 25.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Garnizon lubelskiej Policji wzbogacił się o kolejne nowe radiowozy. Już wkrótce 4 oznakowane Hyundai Tucson i 4 nieoznakowane radiowozy Kia Cee'd trafi do policjantów. Zakup samochodów dofinansowany został przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego. Nowy tabor z pewnością poprawi warunki służby funkcjonariuszy. Przełoży się to także na zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

Wśród zakupionych i przekazanych nowych radiowozów są pojazdy marki Hyundai Tucson i Kia Cee'd. Są to zarówno radiowozy oznakowane służące do typowej pracy patrolowej na drodze, jak i te nieoznakowane. Pozyskanie tego służącego policjantom na co dzień sprzętu było możliwe dzięki sfinansowaniu z Komendy Głównej Policji oraz współfinansowaniu ze strony jednostek samorządu terytorialnego.

Wspierając w ten sposób funkcjonariuszy, samorządowcy wyrazili wdzięczność za dobrą współpracę z lokalną Policją. Nie raz podkreślano, że ta współpraca przekłada się bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz na poprawę warunków pracy mundurowych.

Wkrótce służbowe pojazdy rozpoczną swoją „służbę” na ulicach lubelskiego garnizonu. 8 nowych radiowozów trafi wkrótce do policjantów z powiatów: lubelskiego, janowskiego, lubartowskiego, opolskiego, parczewskiego i puławskiego. Po 2 nowe radiowozy trafi do mundurowych z Lublina i Lubartowa.

W połowie października flotę Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zasiliły nowoczesne i ekonomiczne, a przede wszystkim przyjazne środowisku elektryczne radiowozy marki Kia e-Niro. Są to pierwsze tego typu radiowozy w naszym garnizonie. Zakup tych elektrycznych radiowozów został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii i działań proekologicznych wspiera lubelską Policję. Jeszcze w tym roku, dzięki współpracy z WFOŚiGW uda nam się sfinalizować zakup dwóch radiowozów. Będą to samochody hybrydowe.

Do końca tego roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie planuje wprowadzić do eksploatacji kolejne nowe pojazdy, a to wszystko dzięki współfinansowaniu ze strony jednostek samorządu terytorialnego.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek

