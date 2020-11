Niebezpieczne manewry tirów w kamerze Speedu Data publikacji 25.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli dwa tiry, których kierowcy wyprzedzali ciąg pojazdów, łamiąc przy tym szereg przepisów drogowych. Do zdarzenia doszło na krajowej "ósemce" w rejonie Kolnicy. Obywatele krajów nadbałtyckich za niebezpieczne manewry zostali ukarani mandatami karnymi.

W minionym tygodniu, we wtorek, 17.11.2020 r., policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli dwa tiry, których kierowcy nieprawidłowo wyprzedzali na krajowej "ósemce". Kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała jak w rejonie Kolnicy, kierowcy ciężarówek wyprzedzali ciąg pojazdów, łamiąc przy tym szereg przepisów ruchu drogowego. Żeby tego było mało, mężczyźni manewr ten wykonali na łuku drogi, nie stosując się do znaku ostrzegawczego. Okazało się, że za kierownicą pierwszego z tirów siedział obywatel Litwy, natomiast drugiego-Łotwy. Obaj mężczyźni za swoje skrajnie nieodpowiedzialne manewry zostali ukarani mandatami karnymi.

(KWP w Białymstoku/js)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 33.96 MB)