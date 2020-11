Oszuści działają bez żadnych skrupułów. 91-letnia seniorka okradziona z pieniędzy i rodzinnej biżuterii Data publikacji 26.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Drezdenka prowadzą sprawę kradzieży do jakiej doszło 25 listopada na terenie miasta. Sprawa jest bardzo bulwersująca ponieważ ofiarą przestępstwa jest 91-seniorka, której z mieszkania fałszywi pracownicy wodociągów zabrali gotówkę i rodzinną biżuterię. Straty to niemal cztery tysiące złotych, jednak dla kobiety skradziona biżuteria miała niecenioną wartość sentymentalną. Aby nie stać się ofiarą naciągaczy, przypominamy o zachowaniu czujności i ograniczonego zaufania. Osobami, które powinny zachować szczególną ostrożność są seniorzy i osoby samotne.

Metoda na tak zwanego pracownika wodociągów, to jeden ze sposobów w jaki oszuści próbują się wzbogacić kosztem swoich ofiar. Ich celem najczęściej padają osoby starsze i samotne. Przestępcy doskonale wiedzą, że właśnie takie osoby są podatne na manipulację. Oszuści podając się za hydraulików czy pracowników wodociągów szukając szybkiego oraz łatwego sposobu wzbogacenia się. Nie zniechęca ich fakt, że ich ofiarami stają się najsłabsi. Dlatego policjanci przypominają o zachowaniu szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami, które zapraszamy do swoich mieszkań. Jak ważne są to szczegóły pokazuje sytuacja z środy (25 listopada), kiedy do drzwi 91-letniej mieszkanki Drezdenka zapukała kobieta i dwaj mężczyźni podający się za pracowników wodociągów. Seniorka wpuściła osoby do mieszkania nie prosząc o okazanie jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego fakt, że ma do czynienia z autentycznymi pracownikami wodociągów. Ci wykorzystując sytuację informowali o konieczności sprawdzenia drożności rur. Kiedy pokrzywdzona znajdowała się w łazience, najprawdopodobniej wtedy fałszywi pracownicy wodociągów dokonali kradzieży pieniędzy w kwocie około 1500 złotych oraz rodzinnej biżuterii, która dla okradzionej 91-latki miała ogromną wartość sentymentalną. Łupem złodziei padły między innymi pamiątkowe złote obrączki, pierścionek i łańcuszek. Łączna suma strat to niemal 4 tysiące złotych. Zachowanie przestępców jest o tyle bulwersujące ponieważ nie mają żadnych skrupułów nawet w okradaniu najsłabszych. Wcześniej podobne przypadki miały również miejsce w innych miejscach na terenie województwa lubuskiego.

Przypominamy i przestrzegamy!

Należy uważać w kontaktach z obcymi osobami, dzwoniącymi pod numer naszego telefonu, lub osobami, które zapraszamy do mieszkania. Zawsze, w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze mieszkanie, czy dom lub dzwoniące na numer naszego telefonu starajmy się jak najszybciej powiadomić Policję o zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji policjanci od razu będą mogli przystąpić do działania. Jeżeli nie mamy pewności co do autentyczności słów osób podających się za pracownika wodociągów, hydraulika, czy policjanta żądajmy okazania dokumentów potwierdzających ich słowa. Dobrym sposobem jest również potwierdzenie w firmie, czy instytucji, które rzekomo reprezentują. Wystarczy zadzwonić i się upewnić. Pamiętajmy o osobach starszych i samotnych. Uczulmy je, aby były szczególnie ostrożne, a w przypadku najmniejszych wątpliwości informowały bliskich i Policję.

młodszy aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich