Policjanci z grupy Speed zatrzymali kolejne prawo jazdy

Podczas wczorajszej służby mundurowi z grupy SPEED skupili swoje działania na drodze wojewódzkiej nr 912 w Miasteczku Śląskim. Policjanci szczególną uwagę zwracali na wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości. W pewnej chwili pomiar prędkości pojazdu jadącego przed policjantami wykazał 107 km/h. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Stróże prawa zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Ford Mondeo, który przekroczył dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o 57 km/h. Mężczyzna został ukarany 500 złotowym mandatem i 10 punktami karnymi. Oprócz tego 50-latek stracił prawo jazdy. Mieszkaniec powiatu lublinieckiego najbliższe trzy miesiące będzie musiał powstrzymać się od jazdy.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca, który przekroczy dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, traci prawo jazdy na 3 miesiące. W przypadku, gdy ponownie zostanie zatrzymany przez policjantów w czasie trwania zakazu, okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 miesięcy. Po raz trzeci za takie zachowanie w czasie 6-miesięcznego okresu zakazu będzie go czekało ponownie przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy.