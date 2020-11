Kryminalni zabezpieczyli blisko 2,5 kg amfetaminy, tabletki MDMA oraz marihuanę Data publikacji 26.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali po pościgu w Wałbrzychu mężczyznę odpowiedzialnego za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Niewykluczone jest, że handlował też środkami zakazanymi ustawą. Zabezpieczono blisko 2,5 kg amfetaminy, ale też tabletki MDMA oraz marihuanę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Sprawa jest rozwojowa.

Kilka dni temu funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu zatrzymali w Wałbrzychu mężczyznę, który zakupił dużą porcję narkotyków. Na widok policji zaczął uciekać swoim osobowym bmw. W międzyczasie przez okno pojazdu wyrzucił na oczach ścigających go kryminalnych torebkę papierową i uciekał dalej ulicami miasta. Ostatecznie został zatrzymany. Podczas sprawdzenia auta, policjanci nie ujawnili żadnych środków zakazanych ustawą, ale wrócili się na miejsce wraz z zatrzymanym, gdzie wyrzucił przez okno niezidentyfikowany dotąd pakunek. W okolicy przejazdu kolejowego znaleziono torebkę, którą zabezpieczono. Okazało się, że znajduje się tam amfetamina. Ponadto kierowca posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został zatrzymany i doprowadzony do KMP w Wałbrzychu celem wykonania dalszych czynności. Wcześniej sprawdzono jego mieszkanie, gdzie ujawniono m.in. tabletki MDMA oraz amfetaminę i wagę elektroniczną.

Przy współpracy wałbrzyskich kryminalnych dokonano sprawdzenia też innego mieszkania w zainteresowaniu funkcjonariuszy z Wrocławia i związanego bezpośrednio z tą sprawą. Tam znaleziono tabletki MDMA, marihuanę, amfetaminę oraz wagi elektroniczne.

Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 2,5 kg amfetaminy, prawie 2200 sztuk tabletek MDMA oraz 100 g marihuany. Sprawa jest rozwojowa.

Podejrzany decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 2 miesięcy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)