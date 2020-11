Kobieta potrzebowała pomocy. Do akcji ruszyły służby ratunkowe Data publikacji 26.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki czujności rodziny, a także szybkim działaniom służb ratunkowych starsza kobieta w porę otrzymała pomoc. Konieczne było wyważenie drzwi. Gdy funkcjonariusze weszli do mieszkania 80-latka leżała na ziemi. Była przytomna, jednak kontakt z nią był bardzo utrudniony. Została zabrana do szpitala. Osób, które mogą potrzebować naszej pomocy może być więcej, dlatego nie bądźmy obojętni i zainteresujmy się losem sąsiada. Zwłaszcza gdy wiemy, że jest osobą starszą, schorowaną i zamieszkuje samotnie.

W środę, 25.11.br., dyżurny z Gubina otrzymał zgłoszenie z prośbą o pomoc. Z relacji zgłaszającego wynikało, że martwi się o 80-letnią ciocię, z którą nie ma kontaktu. O pomoc zwrócił się także do sąsiadki cioci, która słyszała przez drzwi jakieś odgłosy, ale nie mogła się dostać do mieszkania. Informacja niezwłocznie przekazana została policjantowi prewencji z Komisariatu Policji w Gubinie starszemu posterunkowemu Karolowi Pędzioch, który tego dnia pełnił służbę wspólnie ze strażnikiem miejskim Piotrem Leczyckim. Po dotarciu pod wskazany adres, funkcjonariusze potwierdzili, że zza zamkniętych drzwi słychać odgłos ciężko oddychającej osoby. Z uwagi na brak możliwości dostania się do mieszkania, mundurowi o pomoc poprosili strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej z Gubina, którzy za pomocą specjalistycznego sprzętu wyważyli drzwi. Gdy funkcjonariusze weszli do środka znaleźli leżącą na podłodze starszą kobietę. Była przytomna, jednak kontakt z nią był bardzo utrudniony. Wezwana na miejsce załoga pogotowia zdecydowała o zabraniu 80-latki do szpitala w Krośnie Odrzańskim. Na szczęście w tym przypadku ratunek dla starszej kobiety przyszedł na czas. Informacja o zdarzeniu przekazana zostanie również dzielnicowemu z tego rejonu, a także odpowiednim służbom pomocowym, którzy obejmą kobietę nadzorem, a także porozmawiają o możliwościach i zakresie udzielenia jej pomocy.

Pamiętajmy, że takich osób, które mogą potrzebować pomocy może być więcej. Dlatego jeśli wiesz, że w twoim sąsiedztwie mieszka osoba starsza, samotna, czy też schorowana, zainteresuj się jej losem. Zadbaj również o seniorów w swojej rodzinie, którzy z racji wieku czy też złego stanu zdrowia nie radzą sobie w codziennych czynnościach. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji walki z pandemią, kiedy to objawy choroby mogą pojawić się niespodziewanie. Dzięki naszemu zainteresowaniu, możemy być wsparciem dla takiej osoby, a także wyręczmy ją w codziennych sprawach takich jak zrobienie zakupów, leków, czy chociażby wyprowadzenie psa. Nie bądź obojętny na los drugiego człowieka.

(KWP w Gorzowie/ mw)