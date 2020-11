Policjantka po służbie zatrzymała nietrzeźwą kobietę kierującą samochodem

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Oławie, wracając po służbie do domu, zatrzymała kierującą samochodem marki Mazda. Kobieta miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kobiecie kara pozbawienia wolności do 2 lat, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat.