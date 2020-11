Śląscy policjanci zatrzymali złodziei samochodów Data publikacji 27.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej, policyjni kontrterroryści z Katowic oraz stróże prawa z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali 41-latka i 45-latka, którzy dokonali kradzieży samochodu marki Renault Koleos o wartości ponad 140 tys. zł. Auto zostało skradzione z Tarnowskich Gór. Mieszkańcy Gliwic zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im 10 lat za kratami.

Śledczy z Zespołu do Walki z Przestępczością Samochodową Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach na bieżąco prowadzą działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości samochodowej na terenie województwa śląskiego.

W toku prowadzonych czynności kryminalni ustalili, że dwaj mężczyźni w wieku 41 i 45 lat, ukradli z okolic Tarnowskich Gór samochód marki Renault Koleos. Następnie pojazd został przewieziony do Radzionkowa i pozostawiony na jednym z osiedli mieszkaniowych. Policjanci wkroczyli do akcji. Kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej wspólnie z mundurowymi z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach oraz policjantami z gliwickiej komendy miejskiej przeprowadzili działania zmierzające do zatrzymania złodziejskiego duetu. 45-latek wpadł w ręce policjantów, gdy przy pomocy dorobionego wcześniej kluczyka otworzył auto i próbował nim odjechać. Drugi z mężczyzn został zatrzymany w pobliżu miejsca zaparkowania pojazdu, gdzie czekał na swojego kompana. Śledczy ustalili, że mieszkańcy Gliwic w swojej przestępczej działalności specjalizowali się w kradzieżach samochodów francuskich marek. W przeszłości byli już karani za tego typu przestępstwa, a młodszy z nich tym procederem zajmował się od 22 lat. Zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na okres 3 miesiące.

Za kradzieże z włamaniem grozi im kara do 10 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Katowicach / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.34 MB)