Oddali cząstkę siebie – szczecineccy policjanci podzielili się krwią z potrzebującymi Data publikacji 27.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Już po raz kolejny w Starym Chwalimiu pod Filią Biblioteczną zawitał „Mobilny krwiobus”, w którym mieszkańcy regionu oddali krew potrzebującym. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku chętnie przyłączyli się do honorowej zbiórki i podzielili się z potrzebującymi najcenniejszym darem życia - własną krwią. Dzięki nim bank krwi wzbogacił się o kolejne litry tego życiodajnego płynu. Pamiętajmy, że krew jest bezcennym darem ratującym życie i zdrowie ludzkie.

Policjanci podczas codziennej służby spotykają się z sytuacjami, w których zagrożone jest ludzkie życie. Bardzo często pracują na miejscu wypadków drogowych, w których ranni są ich uczestnicy. Liczy się wtedy każda minuta, by uratować ich życie. Często potrzebna jest krew, która jest jednym z najcenniejszych darów, jaki człowiek może podarować innej osobie. Koncentrat krwinek czerwonych jest niezbędny dla ratowania życia ofiar wypadków samochodowych, przetaczany w trakcie poważnych operacji i przy różnego rodzaju zabiegach. To lek, którego nie można wyprodukować, a może pomóc wielu potrzebującym. Każda osoba, która chciała oddać krew, musiała wypełnić specjalny formularz, oddać odrobinę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji można było już oddać najcenniejszy dar dla potrzebujących.

Dlatego akcje te zawsze gromadzą wielu entuzjastów krwiodawstwa – mieszkańców oraz przedstawicieli służb mundurowych. Wśród nich nie mogło zabraknąć szczecineckich stróży prawa. Szczecineccy policjanci, którzy bardzo często włączają się w akcje krwiodawstwa i ratują ludzkie życie, wiedzą jak ważne i niebagatelne znaczenie ma ludzka krew. Krew, której nie można wyprodukować, można się nią jedynie podzielić. Na szczęście jest nas coraz więcej.

Zachęcamy wszystkich do jej oddawania. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby zostać krwiodawcą, wystarczy być osobą w wieku od 18 do 65 roku życia, o wadze powyżej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość. Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach.

(KWP w Szczecinie / kp)