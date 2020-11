Uważajcie na oszustwa internetowe! Data publikacji 27.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Cyberprzestępcy wciąż modyfikują swoje metody, aby wyłudzić dane bankowe i ukraść nasze oszczędności. Blisko 150 000 złotych stracili mieszkańcy powiatu kluczborskiego, którzy za pośrednictwem zainstalowanych na mobilnych urządzeniach aplikacji, nieświadomi udostępnili oszustom dane do swoich kont bankowych. Przeczytajcie jak nie dać się oszukać i ochronić swoje pieniądze.

Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą złośliwego oprogramowania, to dziś częste sposoby działania oszustów.

Przykładem może być jeden z mieszkańców powiatu kluczborskiego, który został przekonany o możliwości dołączenia do intratnej inwestycji w „Bitcoin’y”, czyli krypto-walutę. Mężczyzna przekazał dane dostępowe do swojego konta bankowego, w celu przeprowadzenia „uwierzytelniających” operacji oszustowi. Poszkodowany utracił w ten sposób blisko 20 tysięcy złotych.

Kolejną metodą wyłudzenia pieniędzy, które odnotowaliśmy w naszym powiecie, było oszustwo na pracownika bankowego. W tej sytuacji osoby podały się za pracowników placówki bankowej, dzwoniąc z numeru telefonu łudząco podobnego do tego należącego do banku.

W trakcie rozmowy oszust namówił swoich rozmówców do pobrania aplikacji, dzięki którym był w stanie przechwycić dane klienta i przejąć kontrolę nad narzędziem mobilnym, gdzie następnie pieniądze ze skradzionego konta sprawca przelał na wybrany przez siebie rachunek. Tą metodą oszustwa, pokrzywdzone osoby straciły blisko 100 tys. złotych

Okres przedświąteczny jak również obostrzenia związane z pandemią wirusa Covid-19 spowodowały, że coraz częściej robimy zakupy w sieci czy na stronach aukcji internetowych. Cyberprzestępcy korzystają z fałszywej aplikacji serwisu, która wygląda niemal identycznie jak oryginał. Jej pobranie skutkuje kompletnym wyczyszczeniem konta. O tym fakcie niestety przekonała się mieszkanka Kluczborka, która straciła 25 tys. zł.

Sprawcy wysyłają fałszywe SMS-y, podszywając się pod serwisy z aukcjami internetowymi. W otrzymanej wiadomości znajdziemy link do podstrony umożliwiającej pobranie mobilnej aplikacji. Na pierwszy rzut oka wszystko gra - strona ma podebrany z oryginalnej witryny układ, patrząc jednak na URL w adresie, zauważymy nieprawidłowości, czyli jednoznacznie potwierdzenie, że strona nie jest oryginalna. Nie instalujmy takich aplikacji!

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności!

Pracownicy banku nigdy nie żądają od klientów podania loginu, hasła do konta ani tym bardziej kodu autoryzacyjnego SMS, jak i nie polecają instalowania aplikacji, z której mogą wykonywać ruchy na koncie klienta.

Uważajmy na strony internetowe, które oferują szybki i łatwy zarobek. Pod tego typu ofertami zazwyczaj czają się oszuści, którzy będą chcieli w łatwy sposób nas okraść.

Stosujmy zasadę ograniczonego zaufania do wszelkich reklam wyświetlanych w Internecie oferujących promocje, których nigdzie indziej nie widziałeś, ponadprzeciętnie zyskowne inwestycje czy konkursy, w których masz gwarantowaną wygraną np. najnowszego smartfona! W większości przypadków chodzi tylko o wyłudzenie Twoich danych i oczywiście pieniędzy.

Nie klikajmy w żadne linki czy odnośniki niewiadomego pochodzenia. Przekierują nas one na stronę do złudzenia przypominającą oryginalną, a następnie poprzez złośliwe oprogramowanie podczas próby logowania do serwisu lub do banku wykradną nasze dane dostępowe.

(KWP w Opolu/js)