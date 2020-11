Wrocławski policjant zapobiegł tragedii

Czasem wystarczy zwrócenie uwagi i zwykła rozmowa, aby nie doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Wrocławski policjant, w czasie wolnym od służby, podczas zbierania grzybów zauważył samotnego mężczyznę, który stał pośrodku lasu. Podczas rozmowy z nim okazało się, że 58-latek wybrał się tam, aby popełnić samobójstwo. Funkcjonariusz odwiódł go od tego i wezwał na miejsce ratowników medycznych. Mężczyzna został przetransportowany do specjalistycznej placówki medycznej, gdzie została mu udzielona profesjonalna pomoc.