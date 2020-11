Atak oszustów na Lubuszan, którzy tracą oszczędności życia Data publikacji 27.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści nie ustępują w bezprawnych działaniach. Lubuszanie w ostatnim czasie są szczególnie narażeni na utratę oszczędności życia. Przestępcy wykorzystują do tego celu różne legendy, które w wielu przypadkach okazują się skutecznym wabikiem dla przyszłych ofiar. Seniorzy muszą mieć się na baczności. Lubuscy policjanci apelują o ostrożność, która pozwoli na uniknięcie straty niemal 1,5 miliona złotych rocznie

Co jakiś czas wracają. I to ze zdwojoną siłą. Rozochoceni koleją skuteczną próbą oszustwa, która w szybki i stosunkowo prosty sposób wzbogaca ich nawet o 100 tysięcy złotych. Dlatego nie ma co się łudzić- oszuści będą kontynuowali swą przestępczą działalność. Ale to od nas samych zależy czy ich łowy będą okazałe czy też zakończą się fiaskiem i szybkim zatrzymaniem oszustów. A lubuscy policjanci wielokrotnie już pokazywali, że potrafią profesjonalnie rozwikłać zagadki dotyczące tego kto stoi za oszustwem i skutecznie docierać do przestępców odzyskując wyłudzone pieniądze:

Kolejny sukces Policji w walce z oszustami działającymi metodą "na policjanta"- zatrzymane 3 osoby, jedna aresztowana

Próbował oszukać seniorkę metodą „na córkę” – naciągacz zatrzymany przez policjantów na gorącym uczynku

Kolejna osoba zatrzymana w sprawie usiłowania oszustwa na 100 tysięcy złotych

Sposób działania oszustów choć ma wiele legend zawsze opiera się na tym samym mechanizmie- stworzyć wiarygodną historię, przekonać, że ta dotyczy właśnie osoby, z którą się rozmawia i złapać swą ofiarę w pułapkę psychologiczną, konsekwencją czego jest przekazanie wysokich kwot pieniędzy. Bez znaczenia jest podawanie zawodu oszusta w momencie jego przestępczej działalności. Czy jest to fałszywy policjant, wnuczek, córka, pracownik wodociągów czy narodowego funduszu zdrowia, to wielu seniorów i tak daje im wiarę. Tu apel do wszystkich, żeby przestrzegali starsze osoby w codziennej rozmowie o zagrożeniach jakie istnieją. Wielu w ten sposób dowiedziało się o oszustach zanim ci zdążyli do nich zadzwonić. Dzięki czemu nie stracili oszczędności życia i szybko powiadomili prawdziwych policjantów. Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci chęcią posiadania pieniędzy nie cofną się przed żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często żerują na uczuciach starszych, wrażliwych, chętnych do pomocy osób. Ważne, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać ich na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie prosimy zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast poinformować Policję.

UWAGA!

Policjanci nie odbierają NIGDY ŻADNYCH PIENIĘDZY od nikogo

Policjanci nie przyjmują pieniędzy na przechowanie i nie zabezpieczają ich na specjalnych kontach

Policjanci nie angażują postronnych osób w „tajne akcje”

Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci chęcią zdobycia pieniędzy nie cofną się przed żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często żerują na uczuciach starszych wrażliwych osób. Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać pieniędzy na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie prosimy zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast poinformować Policję.

APELUJEMY – jeśli mają państwo w rodzinie starsze i samotnie mieszkające osoby – rozmawiajcie z nimi na temat bezpieczeństwa w mieszkaniu – ostrzegajcie, że nigdy nie powinny wpuszczać obcych do domu i nigdy nie powinny przekazywać pieniędzy osobom nieznanym. Jak nie paść ofiarą oszustwa telefonicznego? Pamiętaj:

Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.

Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.

Nie działaj w pośpiechu i ewentualnie odłóż termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).

Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc (także z zagranicy), grożą utratą pieniędzy. Nie przekazuj pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 19.86 MB)