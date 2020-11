Byłej mistrzyni świata w judo, żonie policjanta i strażniczce więziennej grozi paraliż. Pilnie potrzebny ratunek!

"Podziwiał ją cały świat. Niemal każdy zasiadał przed telewizorem, by kibicować jej i cieszyć się kolejnym sukcesem. Beata była wielką gwiazdą polskiego sportu. Mistrzyni świata w judo, wielokrotna medalistka. Przez ponad 16 lat wygrywała zawody na matach całego świata. Osiągnęła tak wiele, ale wobec problemów zdrowotnych pozostaje prawie bezsilna... Kariera z czasem się kończy, pozostają wspomnienia, a czasem tak jak w przypadku Beaty problemy, z którymi sama nie da sobie rady.



[...] To dzięki Beacie Polacy mogli czuć dumę, kiedy stała na podium wsłuchując się w słowa hymnu. Gdy w wielu oczach pojawiały się łzy wzruszenia, przez żadną głowę nie przeszła nawet myśl o tym, że dziś będzie musiała prosić o pomoc, by mogła wciąż godnie żyć… Wydawała się nie do pokonania, aż do tego dnia, kiedy ból kręgosłupa był już nie do wytrzymania [...]

Dziś Beata musi liczyć na Waszą pomoc, by poczuć, że może być niezależną, sprawną kobietą.