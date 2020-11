Chorowali na koronawirusa teraz chcą pomóc innym Data publikacji 27.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W połowie czerwca VI Komisariat KMP w Łodzi został chwilowo zamknięty z powodu wykrycia u części funkcjonariuszy koronawirusa. Budynek został zdezynfekowany i policjanci wrócili do swoich obowiązków. Ci, którzy przeszli chorobę chcą teraz pomóc w walce z nią, oddając osocze.

27 listopada 2020 roku pierwszy z policjantów – aspirant z Wydziału Kryminalnego odwiedził Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Policjant przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, dzięki czemu w jego osoczu znajdują się przeciwciała mogące pomóc innym osobom w pokonaniu zakażenia. Towarzyszył mu kolega z wydziału - aspirant sztabowy, który uniknął choroby. Nie mając przeciwciał, mógł jednak oddać krew, która również jest bardzo potrzebna do ratowania ludzkiego życia. Policjanci z VI Komisariatu zapewniają, iż aspirant z Wydziału Kryminalnego jest pierwszym funkcjonariuszem służącym przy ulicy Wysokiej, ale nie ostatnim, który oddał osocze. Sami przechodząc zakażenie koronawirusem, rozumieją, jak ważne jest, by teraz pomóc pokonać je innym i już wkrótce również zapukają do drzwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Łodzi.

Jeżeli jesteś w grupie ozdrowieńców, oddaj osocze i uratuj życie innym.

55% krwi stanowi osocze – bezcenny dzisiaj dar ozdrowieńców. NIE ZWLEKAJ, CZAS UCIEKA!

Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.



Więcej na ten temat znajdziesz pod adresem: https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency/

(KWP w Łodzi / kp)