Udusił swoją partnerkę? Data publikacji 27.11.2020 Zaledwie 1 dzień zajęło kryminalnym z VII Komisariatu Komendy Policji w Łodzi ustalenie i zatrzymanie 44-letniego mężczyzny, podejrzewanego o zabójstwo swojej partnerki. Przestępstwo to zagrożone jest najwyższym wymiarem kary czyli dożywotnim pozbawieniem wolności.

25 listopada 2020 roku, funkcjonariusze z VII komisariatu Policji pojechali na ulicę Ciołkowskiego w Łodzi, gdzie jak wynikało ze zgłoszenia , mogło dojść do zabójstwa. Na miejscu zastali matkę denatki, która powiedziała, że od dłuższego czasu nie mogła skontaktować się z córką. Martwiąc się o nią ustaliła adres zamieszkania i pojechała do wynajmowanego wspólnie z partnerem córki mieszkania. Pod drzwiami poczuła dziwny zapach. Natychmiast zadzwoniła do właścicielki lokalu i wspólnie weszły do środka. Wewnątrz ujawniła zwłoki swojej 49-letniej córki. Śledczy z VII komisariatu Policji natychmiast rozpoczęli poszukiwania partnera denatki. Na jego trop wpadli 26 listopada. Ustalili, że przebywa w jednym z hosteli na Widzewie. 44-latek przyznając się do zarzucanego mu czynu, opowiedział przebieg zdarzenia, do którego doszło 18 listopada br. Z jego relacji wynikało, że doszło o awantury z konkubiną. Kolejnego dnia, kiedy stwierdził, że kobieta nie żyje, przestraszył się i zabierając jej laptopa, telefon komórkowy, kartę bankomatową oraz 4000 złotych, opuścił mieszkanie.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Dzisiaj został przesłuchany.

(KWP w Łodzi / mw)