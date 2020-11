Niecodzienny dzień podchorążego w WSPol

Co roku studenci i słuchacze Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie organizują uroczysty Dzień Podchorążego. Jest to uroczystość obchodzona na pamiątkę patriotycznej postawy podchorążych Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, którzy 29 listopada 1830 roku poderwali Polaków do walki o wolną i niepodległą Polskę. 29 listopada jest szczególnym świętem dla wszystkich uczelni wojskowych i policyjnych w Polsce.