Porsche na celowniku Speedu Data publikacji 30.11.2020 Policjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej porsche, którego kierowca jechał krajową "ósemką" ponad 170 km/h. Za kierownicą "osobówki" siedział obywatel Niemiec, który za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

W czwartek, 19 listopada br. policjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej porsche, którego kierowca nie zastosował się do ograniczenia prędkości. Do zdarzenia doszło po godzinie 16.00, na drodze krajowej numer 8, w rejonie miejscowości Jurowce. Kamera nieoznakowanego radiowozu nagrała jak 41-letni kierowca "osobówki" jechał z prędkością 170 km/h na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 100 km/h. Za swoje zachowanie obywatel Niemiec został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 złotych.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek na drodze i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego!

(KWP w Białymstoku / kp)

