Bądźmy czujni – nie dajmy się oszukać! Data publikacji 30.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Przed nami najbardziej wyczekiwany czas w roku. Przedświąteczne zakupy, porządki, czy szukanie pomysłu na prezent. Wciąż panująca pandemia koronawirusa nie ułatwia zadania. Pamiętajmy, by w zgiełku przygotowań zachować czujność, by nie paść ofiarą oszustów. Ci wymyślają wciąż nowe sposoby, aby wzbogacić się naszym kosztem.

Pomimo sytuacji epidemiologicznej w kraju, oszuści wciąż pozostają bardzo aktywni. Trudny dla wszystkich czas, dostarcza im nowe pomysły jak wzbogacić się naszym kosztem. Dążąc do uwiarygodnienia swych działań, wzbudzają zaufanie, wykorzystując do tego autorytet różnych zawodów jak np. policjanta czy lekarza.

Bądźmy czujni! Jeśli zadzwoni do nas osoba podająca się za pracownika służby zdrowia i zaoferuje na przykład szczepionkę na COVID-19 zakończmy rozmowę. Jeśli odbierzemy taki telefon, możemy mieć pewność, że rozmawiamy z oszustem!

Nie dajmy też wiary oszustom podającym się za policjanta, który informuje nas o wypadku, zatrzymaniu czy chorobie osoby najbliższej. Policja czy prokuratura nigdy nie angażują osób postronnych w swoje działania, nigdy też nie informują telefonicznie o wypadkach czy zatrzymaniach. Dopiero kiedy upewnimy się, że połączenie zostało przerwane – zadzwońmy na numer alarmowy 112. Po rozłączeniu rozmowy i ponownym wybraniu numeru mamy pewność, że nie rozmawiamy z tą samą osobą.

Czas świąt to również okres zakupów oraz wyprzedaży. Coraz częściej robimy je w internecie. Są wygodne i możemy zamówić dowolny produkt z dostawą do domu. Takie rozwiązanie w dobie pandemii koronawirusa zdaje się być rozsądne. W sieci nie ma kolejek i nie musimy narażać swojego zdrowia. Niestety, tak jak w realnym świecie i w tym wirtualnym możemy paść ofiarą oszusta. Zanim zapłacimy za towar, upewnijmy się, że mamy do czynienia z uczciwym sprzedawcą. Korzystając ze sprawdzonych stron internetowych i kupując od wieloletnich kontrahentów, możemy zminimalizować ryzyko utraty pieniędzy.

(KWP w Opolu / kp)