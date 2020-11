Poszukujemy mężczyzny podejrzewanego o oszustwo Data publikacji 30.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Siemianowic Śląskich prowadzą postępowanie w sprawie wyłudzenia pieniędzy poprzez zawarcie umowy pożyczkowej. Nieznany sprawca wprowadził w błąd podmioty finansowe co do swoich danych osobowych podszywając się pod innego mężczyznę. Śledczy uzyskali jego wizerunek, który został utrwalony na nagraniach. Każdy kto go rozpoznaje, proszony jest o kontakt z Policją. Sprawca ma charakterystyczny tatuaż na szyi.

Policjanci z Siemianowic Śląskich poszukują sprawcy, który wyłudził kilkadziesiąt tysięcy złotych przez zawarcie umowy pożyczkowej, podszywając się pod tożsamość innego mężczyzny i wprowadził podmioty finansowe w błąd, co do swoich danych osobowych. Sprawca nagrał krótkie filmiki, za pomocą których w aplikacji banku otwarł konto bankowe. Jak do tej pory śledczy nie ustalili, kim był ten mężczyzna. Sprawca na szyi ma charakterystyczny tatuaż. Ze zgromadzonych informacji wynika, że mężczyzna ostatnio przebywał w Gdyni. Jeśli ktokolwiek rozpoznaje oszusta bądź posiada jakiekolwiek informacje, które mogą przyczynić się do ustalenia jego tożsamości, proszony jest o kontakt:

z Wydziałem Kryminalnym KMP Siemianowice Śląskie pod numerem telefonu 47 8531 280 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, e-mailowo kryminalny@siemianowice.ka.policja.gov.pl powołując się na liczbę RSD 913/20 ,

, z najbliższą jednostką Policji pod numerem telefonu 112.

Gwarantujemy pełną anonimowość.