Ona nie wie co to nuda Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Na co dzień policjantka Wydziału Kryminalnego, po służbie kobieta z pasją i energią. Do tego wszystkiego człowiek o wielkim sercu. Mowa o sierż. sztab. Alicji Urbańczyk, która biega, tworzy i pomaga potrzebującym.

Policjantka pszczyńskiej komendy na co dzień pracuje w Wydziale Kryminalnym w Referacie Dochodzeniowo-Śledczym, gdzie spełnia się zawodowo. Do swojej pracy podchodzi z wielkim szacunkiem i zaangażowaniem. W służbie często spotyka się z krzywdą ludzką, dlatego jest tak wrażliwa na nieszczęście innych. Ma tak wiele pasji, że nie sposób opisać wszystkich. Każdą z nich potrafi jednak przerodzić w pomoc innym.

Uwielbia biegać, każdego dnia przemierza kilometry po pszczyńskich bezdrożach. Zawsze towarzyszy jej milusiński pies – Puszek, którego kilka lat temu przygarnęła. Rozkochał ją w sobie swoim słodkim, bezbronnym spojrzeniem, przez co Alicja teraz nie wyobraża sobie bez niego życia. Zamiłowanie do biegania przerodziła w pomoc dla potrzebujących. Uczestniczy niemal w każdym biegu charytatywnym organizowanym na terenie powiatu. Dzięki aplikacji wybiegane kilometry zamienia na złotówki, zasilając w ten sposób skarbonki dzieci chorych, dla których organizowane są zbiórki. Na swoim koncie ma udział w kilku Runmagedonach, podczas których pokonywała trasy z licznymi przeszkodami. Biega, bo jak mówi, czuje wtedy wolność i odpoczywa od wszelkich trosk. Nie lubi siedzieć bezczynnie, gdy wkoło jest tak wiele do zrobienia.

Ma głowę pełną pomysłów. Jej ostatnio odkrytą pasją jest robienie ozdób za pomocą decoupage oraz tworzenie obrazów z mchu. Za pomocą tych dzieł również pomaga. Swoje prace wystawia na licytacjach organizowanych dla potrzebujących.

Jest to kobieta nie tylko o wielkim sercu, ale także energii, a przy tym bardzo skromna. Swoim niepoprawnym optymizmem zaraża wszystkich wkoło. Zawsze uśmiechnięta i kolorowa. Rozkochała się w motywach folkowych, które zawsze skrzętnie przemyca do swojego ubioru. Nie sposób przejść obok niej bez uśmiechu.

Jej pasje i hobby pomagają także w codziennej służbie. Dzięki nim poprawia swoją sprawność fizyczną, co jest niezwykle ważne w przypadku każdego policjanta, a praca twórcza jest testem koncentracji i uczy cierpliwości.

(KWP w Katowicach/js)