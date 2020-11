Policjanci uratowali życie mężczyźnie, który utknął w bagnie Data publikacji 30.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Bolkowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Jaworze uratowali mężczyznę, który utknął na podmokłym terenie w miejscowości Kaczorów. 58-latek nie mógł się samodzielnie wydostać z bagna. Kiedy policjanci odnaleźli poszkodowanego, był on zziębnięty i wyczerpany. Gdyby pomoc nie nadeszła szybko, mogłoby dojść do tragedii.

W piątkowy wieczór (27 listopada br.) do dyżurnego jaworskiej Policji zadzwonił mężczyzna z prośbą o pilną pomoc. Ze zgłoszenia wynikało, że podczas spaceru po lesie utknął on na podmokłym terenie przy zbiorniku wodnym Okrajnik w miejscowości Kaczorów.

Funkcjonariusze z komisariatu Policji w Bolkowie niezwłocznie udali się na miejsce, wiedząc, że muszą podjąć szybkie i zdecydowane działanie. Mężczyzna bowiem początkowo nie odbierał telefonu, na dworze było ciemno, a temperatura wynosiła -2 °C. W rejon zgłoszenia wysłano dodatkowe patrole z jaworskiej jednostki oraz zastępy straży pożarnej.

Kiedy jednemu z policjantów udało się nawiązać kontakt z zaginionym mężczyzną, okazało się, że utknął on w bagnie przy tamie i nie potrafi się z niego samodzielnie wydostać. Funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce. Najpierw mundurowi usłyszeli wołanie o pomoc, a po chwili zauważyli światło latarki. Można śmiało powiedzieć, że pomoc przyszła w ostatniej chwili - gdy policjanci odnaleźli 58-latka, był on zziębnięty i wyczerpany. Mężczyzna błyskawicznie trafił pod opiekę ratowników medycznych.

(KWP we Wrocławiu / kp)