Szybkie zatrzymanie mężczyzn odpowiedzialnych za brutalny rozbój na 85-letniej kobiecie Data publikacji 30.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Reakcja świadka i błyskawiczne działania zielonogórskich policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzn odpowiedzialnych za rozbój na 85-letniej kobiecie. Podejrzani decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

W środę (25.11.2020 r.) dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał informacje o rozboju, do którego miało dojść na jednym z zielonogórskich osiedli. Z relacji pokrzywdzonej wynikało, że w chwili gdy chciała wejść do klatki schodowej, została napadnięta przez dwóch nieznanych jej mężczyzn. Mężczyźni zażądali od niej pieniędzy, a gdy nie zareagowała, zaczęli ją bić po twarzy i kopać. 85-letnia kobieta najprawdopodobniej straciła przytomność, gdyż nie pamiętała dalszego przebiegu zdarzenia. Ocknęła się dopiero w pobliskim sklepie, którego sprzedawczyni udzieliła jej pomocy, natomiast Policję i Pogotowie Ratunkowe o całym zdarzeniu powiadomił świadek. Pokrzywdzona w efekcie pobicia musiała mieć założone szwy. Na miejsce natychmiast po zdarzeniu dojechali policjanci służby patrolowej, którzy po ustaleniu rysopisów sprawców ruszyli na poszukiwania. Po zaledwie kilkunastu minutach w odległości kilkuset metrów od miejsca zdarzenia, na przystanku autobusowym zauważyli dwóch mężczyzn odpowiadających rysopisowi podanemu przez świadka zdarzenia. Mężczyźni zostali zatrzymani, a świadek rozpoznał ich jako sprawców brutalnego napadu. Zatrzymani to 18- i 22-latek, mieszkańcy Zielonej Góry znani policji i wcześniej notowani.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju, za co kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 2 do nawet 12 lat. Przy orzekaniu kary sąd z pewnością weźmie pod uwagę, że 22-latek działał w warunkach recydywy. Natomiast 18-latek usłyszał dodatkowo także zarzut uszkodzenia mienia, ponieważ w trakcie prowadzonego postępowania śledczy ustalili, że to właśnie on tego samego dnia uszkodził na jednym z budynków przy ul. Wyszyńskiego rynnę o wartości 600 zł. Materiał dowodowy zebrany przez śledczych pozwolił na skierowanie do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie obydwu mężczyzn. Sąd rejonowy w zielonej górze aresztował ich na 3 miesiące. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

