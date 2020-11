Ścięła włosy, by pomóc kobietom po chemioterapii Data publikacji 30.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mł. asp. Ewa Jaworska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu ścięła włosy, żeby pomóc kobietom po chemioterapii. To kolejna policjanta z garnizonu mazowieckiego, która w ten sposób, w ostatnim czasie, chciała pomóc kobietom po chemioterapii.

Policjantka jest znana z tego, że nie przejdzie obojętnie obok ludzkiej tragedii i osób potrzebujących. Bardzo często przygotowuje przed świętami paczki, które później trafiają do najbardziej potrzebujących. Kilka dni temu postanowiła ściąć prawie trzydzietocentymetrowe włosy i oddać je Fundacji „Rak’n’Rolla” w ramach akcji „Daj Włos!” i pomóc w ten sposób kobietom po chemioterapii. Peruki z naturalnych włosów są refundowane przez NFZ do wysokości niewielkiego limitu, a ich cena jest wysoka. Dlatego od 9 lat Fundacja pomaga kobietom w trakcie chemioterapii wyglądać dobrze - w Programie „Daj Włos!” otrzymują one peruki bezpłatnie, z włosów przekazanych od innych kobiet.

Od samego początku celem Fundacji było stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku w przestrzeni publicznej. Dzięki idei „Rak’n’Roll” kobiety chore na raka zaczęły walczyć o swoją kobiecość w chorobie i o to, aby chorować godnie, leczyć się świadomiej.

Zespół Prasowy KWP