Małopolscy policjanci walcząc z koronawirusem oddali osocze Data publikacji 30.11.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dziewięciu policjantów z Małopolski oddało osocze – to bezcenny dzisiaj dar ozdrowieńców. Ogółem do akcji zgłosiło się ponad 100 policjantów, pracowników Policji a także członków ich rodzin. Policyjni ozdrowieńcy chcą w ten sposób pomóc innym, którzy nadal walczą z wirusem SARS-CoV-2.

Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta przechodzącego zakażenie i w ten sposób mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Terapia osoczem może uratować życie pacjentom chorym na koronawirusa. W pierwszej połowie listopada apelowaliśmy o pomoc do ozdrowieńców i oddawanie osocza w celu ratowania naszych kolegów, którzy zakazili się koronawirusem. Zwracaliśmy się do policjantów, ale także osób cywilnych, które przeszły zakażenie wirusem COVID-19 i spełniały kryteria do oddawania osocza, by zgłosili się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Na apel odpowiedziało wiele osób, także cywilnych, którym bardzo dziękujemy. Ilość oddanego osocza pozwoliła i pozwala na udzielenie pomocy nie tylko chorym policjantom, ale także wielu innym potrzebującym. Akcja wciąż trwa, do tej pory zgłosiło się do niej ponad 100 osób. Są to policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w Krakowie (m.in. z wydziałów: kryminalnego, ds. zwalczania przestępczości pseudokibiców, dw. z korupcją, ruchu drogowego, kontroli, ochrony informacji niejawnych, transportu, inwestycji i remontów, informatyki i łączności, kadr, doboru i szkolenia, zespołu ds. inwentaryzacji), jednostek podległych (m.in. z komendy miejskiej i komisariatów w Krakowie, komend miejskich w Tarnowie i Nowym Sączu, komend powiatowych w Brzesku, Bochni, Chrzanowie, Dąbrowie Tarnowskiej, Nowym Targu, Olkuszu, Suchej Beskidzkiej, Wieliczce, komisariatów w Słomnikach, Skale, Krzeszowicach, Andrychowie, Nowym Wiśniczu, Skawinie, Makowie Podhalańskim). Na apel odpowiedzieli także policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, krakowskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, jak również funkcjonariusze z komendy wojewódzkiej Policji w Kielcach. Zgłosiły się także rodziny policjantów. Z uwagi na tak duży odzew, utworzyliśmy w ramach współpracy z RCKiK własny punkt kontaktowy, by koordynować oddawanie osocza. Znaczna część ozdrowieńców już oddała osocze a część czeka na wyznaczony dzień. Policjanci skorzystali także z możliwości oddawania tego bezcennego daru bliżej swojego miejsca zamieszkania, w terenowych oddziałach RCKiK. Wczoraj (29.11.2020 r.) w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dziewięciu policjantów oddało osocze. Dla niektórych był to naturalny gest, są bowiem honorowymi dawcami krwi. Część jednak pierwszy poddawało się takiemu zabiegowi.

PRZYPOMINAMY:

Pobieranie osocza jest całkowicie bezpieczne i trwa ok. 40 minut. Dawcą osocza mogą być osoby, które:

przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);

są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, natomiast u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;

spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741). Czynniki dyskwalifikujące opisane są również w dziale, „Kto nie może oddać krwi";

są w wieku 18-65 lat.

Więcej na ten temat znajdziesz pod dwoma adresami:

https://rckik.krakow.pl/osocze-od-ozdrowiencow-covid-19/

https://www.twojakrew.pl/ozdrowiency