Policjanci zabezpieczyli 10 kg marihuany Data publikacji 01.12.2020 Dzięki zdecydowanej reakcji wobec nieodpowiedzialnego kierowcy sulęcińscy policjanci nie tylko wyeliminowali z drogi zagrożenie, jakie stwarzał dla innych uczestników, ale przede wszystkim zapobiegli wprowadzeniu do obrotu niemal 10 kilogramów narkotyków. Zaczęło się od przekroczenia prędkości, później okazało się, że kierowca jest nietrzeźwy, a na koniec w bagażniku auta funkcjonariusze ujawnili znaczne ilości marihuany.

We wtorek (24.11.2020 r.) policjanci sulęcińskiej drogówki kontrolowali przestrzeganie ograniczeń prędkości przez kierowców poruszających się krajową dwudziestką dwójką. Tuż po godzinie 20.00 ich uwagę zwróciło luksusowe auto. Osoba siedząca za kierownicą, zdecydowanie zbyt mocno wciskała pedał gazu. Wykonany przy pomocy wideorejestratora pomiar wskazał przekroczenie dozwolonej prędkości o 42 kilometry na godzinę. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli. Gdy tylko otworzyły się drzwi od strony kierowcy, poczuli woń marihuany. W aucie znajdowało się dwóch mężczyzn. Pasażer przyznał, że za jego fotelem znajduje się woreczek foliowy z zawartością suszu roślinnego. To był dopiero początek ich problemów. 32-letni kierowca został przebadany na zawartość w jego organizmie alkoholu i narkotyków. Oba wyniki były dodatnie. Podczas przeszukania pojazdu, policjanci ujawnili także niewielką strunówkę z białym proszkiem. Jednak to zawartość bagażnika okazała się być kluczowa. W jego wnętrzu znajdowało się łącznie ponad 10 kilogramów suszu roślinnego. Tester potwierdził, że była to marihuana. Mężczyźni zostali zatrzymani, a auto wraz z jego nielegalną zawartością zabezpieczone. Łączna waga ujawnionych narkotyków była bliska 10 kilogramów. Zarówno 32-latek jak i jego 27-letni pasażer usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Dodatkowo kierujący usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Na wniosek Policji i Prokuratury Rejonowej w Sulęcinie, sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Mężczyznom grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.59 MB)