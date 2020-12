Dyżurny lubańskiej komendy w drodze na służbę zatrzymał nietrzeźwego i poszukiwanego Data publikacji 01.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu w drodze na służbę zatrzymał nietrzeźwego kierującego. 34-latek miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, a samochód, którym kierował, nie miał aktualnego przeglądu technicznego. Jednak to nie koniec. Jak się okazało, jeden z przewożonych pasażerów poszukiwany był przez organy ścigania do odbycia kary pozbawienia wolności.

Około godziny 19.00 w niedzielę, 29.11.2020 r., na drodze krajowej nr 30 w miejscowości Olszyna Dolna jadący na służbę dyżurny lubańskiej komendy zauważył pojazd opel astra, który przykuł jego uwagę. Styl jazdy kierowcy pojazdu wskazywał na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Manewry wykonywane na całej szerokości jezdni stwarzały zagrożenia nie tylko dla kierowców ale i pieszych. Policjant przystąpił do zatrzymania podejrzanego auta i natychmiast skontaktował się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, który w ten rejon wysłał patrol Policji.

Okazało się, że kierujący to 34-letni mieszkaniec powiatu lubańskiego. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem wykazało, że poruszał się on samochodem osobowym po drodze publicznej mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania oraz przeglądu technicznego pojazdu. Zatrzymany został dowód rejestracyjny pojazdu.

Po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy danych pasażerów opla okazało się, że jeden z nich - 58-latek - poszukiwany jest do odbycia kary pozbawiania wolności w wymiarze 10 miesięcy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu skąd następnie zostanie przewieziony do jednostki penitencjarnej. Nieodpowiedzialny kierowca z kolei za swoje postępowanie odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz grzywna za brak prawa jazdy.

(KWP we Wrocławiu / mw)