Użył broni podczas awantury domowej Data publikacji 01.12.2020 Orneccy policjanci interweniowali w sprawie awantury domowej, do której doszło na terenie jednej z miejscowości na terenie gminy Lubomino. Przed przyjazdem policjantów doszło tam do użycia broni palnej i postrzelenia 63-letniego mężczyzny. Zraniony mężczyzna trafił do szpitala, a podejrzany o jego postrzelenie został zatrzymany.

W poniedziałek (30.11.2020 r.) około godziny 18:30 oficer dyżurny lidzbarskiej policji został powiadomiony o awanturze domowej, do której doszło na terenie jednej z posesji w gminie Lubomino. Według zgłoszenia doszło tam do użycia broni palnej. W trakcie kłótni 44-latek oddał kilka strzałów z legalnie posiadanej broni w kierunku 63-latka. Jeden z pocisków zranił mężczyznę w rękę. 63-latek trafił do szpitala, a 44-latek uciekł z miejsca zdarzenia. Wkrótce mężczyzna zgłosił się do najbliższej jednostki Policji, gdzie został zatrzymany. Pistolet, którego użył, został odnaleziony i zabezpieczony do badań. Policjanci ustalili, ze mężczyzna posiadał pozwolenie na broń.

Wszystkie okoliczności tego zdarzenia są ustalane przez śledczych. Czynności w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim, który na podstawie zgromadzonego materiału, podejmie decyzję w sprawie zarzutów, jakie może usłyszeć zatrzymany 44-latek.

(KWP w Olsztynie / kp)