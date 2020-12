Ełcki dzielnicowy zaangażował się w akcję „Pudełka uśmiechu” dla seniorów Data publikacji 01.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomagać można na różne sposoby. Wystarczy chcieć. Tak jak organizatorzy akcji, w którą włączył się również asp. Arkadiusz Ponisztera dzielnicowy z gminy Prostki. „Pudełka uśmiechu” to akcja lokalnej społeczności. Dzielnicowi pomagał dostarczać seniorom prezenty z przydatnymi artykułami, żeby wesprzeć ich w czasach obostrzeń epidemicznych i rozpoznać bieżące potrzeby.

Bycie dzielnicowym to coś więcej niż tylko odbieranie zgłoszeń, podejmowanie interwencji w związku ze zgłoszonymi wykroczeniami, czy przestępstwami i sporządzanie dokumentacji. To także aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Wie o tym asp. Arkadiusz Ponisztera, który kolejny raz zaangażował się w wolontariackie działania na rzecz mieszkańców swojego rejonu służbowego.

Tym razem dzielnicowy pomógł dostarczać seniorom „Pudełka uśmiechu”. Dzięki staraniom dzielnicowego do seniorów trafiły także kamizelki i inne elementy odblaskowe, żeby poprawić ich bezpieczeństwo na drodze. „Pudełka uśmiechu” to akcja Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim. Zgodnie z jej założeniami wolontariusze przygotowali prezenty, które trafiły do osób starszych i samotnych, a więc najbardziej zagrożonych w czasach pandemii. Akcja to nie tylko obdarowywanie prezentami. To także rozpoznanie konkretnych potrzeb i pomoc w ich zrealizowaniu.

To nie pierwszy raz, kiedy asp. Arkadiusz Ponisztera angażuje się w pomoc mieszkańcom swojego rejonu. Za szereg swoich działań został m.in. wyróżniony nagrodą „Ełcki bocian” w kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej.

(KWP w Olsztynie / mw)