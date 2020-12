Policjanci zabezpieczyli narkotyki o wartości niemal 140 tys. zł Data publikacji 01.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci komendy miejskiej w Legnicy wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 35-latka, który ukrywał się przed organami ścigania. Mężczyzna był poszukiwany celem odbycia kary pozbawienia wolności 2 lat i 8 miesięcy za wcześniej popełnione przestępstwa. Funkcjonariusze przy mężczyźnie jak i w mieszkaniu znaleźli narkotyki w postaci kokainy, amfetaminy i marihuany o wartości rynkowej niemal 140 tys. złotych. Podejrzany został przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie czekał na kolejny wyrok. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i wprowadzanie ich do obrotu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

Efektem pracy operacyjnej oraz dobrze zorganizowanych, wspólnych działań funkcjonariuszy pionu operacyjnego z Legnicy i dolnośląskiej komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, było zatrzymanie ukrywającego się 35-letniego mężczyzny poszukiwanego przez sąd, celem odbycia kary 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Dodatkowo przy legniczaninie policjanci znaleźli dwa foliowe woreczki - jeden z suszem roślinnym, a drugi z białą sproszkowaną substancją. Po przeprowadzonym badaniu okazało się, że jest to marihuana oraz amfetamina w ilości ponad 600 porcji handlowych.

W mieszkaniu zajmowanym przez mężczyznę zabezpieczono kolejne środki odurzające w postaci marihuany oraz kokainy. Łączna suma to ponad 6 tysięcy porcji handlowych narkotyków o wartości blisko 140 tysięcy złotych.

Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego, gdzie będzie czekał na kolejny wyrok. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających i wprowadzanie ich do obrotu grozi kara grzywny i kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

(KWP we Wrocławiu / kp)