Codzienna walka o życie kierowców i pieszych. Lubuscy policjanci na straży drogowego bezpieczeństwa Data publikacji 01.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego dnia podejmują wiele wysiłków, aby studzić zapały bardziej krewkich kierowców i zadbać, aby na drodze nikt nie zginął. To cel, który z uwagi na brak zdrowego rozsądku, brawurę i brak pokory zmotoryzowanych nie zawsze może zostać osiągnięty. Ale działania lubuskiej drogówki dzięki jej aktywności codziennie ratują zdrowie i życie kierowców i pieszych. Nie wszyscy nawet o tym wiedzą, że dzięki ich pracy uniknęli dramatycznych scen na drodze. Warto to docenić.

Nieustannie lubuscy policjanci dbają o to, aby w naszym regionie nikt nie ginął na drogach. Dlatego wciąż aktualna jest maksyma „zero tolerancji dla drogowego bandytyzmu”, która przyświeca wszystkim lubuskim policjantom, szczególnie ruchu drogowego. Ci codziennie strzegą bezpieczeństwa na arteriach komunikacyjnych regionu. Zdarzenia, które rejestrują każdego dnia, świadczą o braku rozwagi niektórych kierowców czy pieszych i dziwią nawet najbardziej doświadczonych stróżów prawa. Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje przede wszystkim społeczeństwo - zwykli kierowcy, którzy chcą mieć gwarancję, że z naprzeciwka nie będzie jechał drogowy pirat wykazujący się pełną ekwilibrystyką połączoną z cynizmem. Jeśli ci ostatni są przekonani, że ze względu na sytuację epidemiczną lubuscy policjanci będą stosowali taryfę ulgową albo, że policjantów przez to jest mniej na drogach, to są w dużym błędzie. Od początku 2020 roku z takiego błędu zostało już wyprowadzonych ponad 31 tysięcy kierowców, którzy zostali upomniani za przekroczenie dozwolonej prędkości. 1619 straciło prawa jazdy, w tym 909 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 kilometrów na godzinę. Aż 6393 kierowcom odebrano dowody rejestracyjne głównie za zły stan techniczny auta lub brak badań technicznych. W trosce o to, aby na lubuskich drogach nie poruszali się pijani kierowcy policjanci, przeprowadzili już 160 tysięcy badań na zawartość alkoholu w organizmie. Ponad 1249 z nich złamało tę naczelną zasadę bezpieczeństwa. Ogólnie od początku roku tylko sami lubuscy policjanci ruchu drogowego zarejestrowali 68 148 wykroczeń!

Lubuscy policjanci odnotowali 553 wypadki, w których zginęły 74 osoby, a 615 zostało rannych. Wśród tych 74 ofiar jest 18 pieszych, którzy w konfrontacji z autem nie mieli żadnych szans na przeżycie. Za każdym takim zdarzeniem kryją się ludzkie tragedie. Dlatego tak ważne jest, aby ich unikać. Reakcja ze strony lubuskiej Policji jest i będzie zdecydowana. Przypominamy, że od lipca 2019 roku działa grupa Speed, która zajmuje się ujawnianiem najbardziej agresywnych zachowań na drogach.

Jesteśmy na drogach, pilnując i strzegąc bezpieczeństwa. Chcemy pomagać dotrzeć do celu bezpiecznie i spokojnie. Dlatego kulturalni kierowcy nie mają się czego obawiać. Natomiast ci, którzy generują zagrożenia z pewnością, z dróg zostaną wyeliminowani. Policyjne działania muszą być zdecydowane, bo życie z reguły nie daje drugiej szansy.

