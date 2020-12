CBŚP przejęło narkotyki i broń Data publikacji 02.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP sukcesywnie eliminują z rynku narkotyki, zatrzymując podejrzanych o handel czy przemyt. Tylko w ostatnim czasie przeprowadzili dwie akcje podczas, których przejęli ponad 17 kg narkotyków, w tym amfetaminę, kokainę, haszysz, marihuanę i tabletki ecstasy. Zabezpieczono także broń maszynową, maczety i inne niebezpieczne narzędzia. Łącznie w obu śledztwach zatrzymano 6 podejrzanych.

Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy CBŚP, przed jednym z garaży na bydgoskim osiedlu zatrzymali 4 mężczyzn, którzy usiłowali załadować do wynajętego busa paletę wypełnioną wiadrami z farbą emulsyjną. Okazało się, że w pojemnikach ukryte było 10 kilogramowych pakunków, czyli łącznie 10 kg haszyszu oraz jedno stugramowe zawiniątko z kokainą. Dodatkowo w samochodach jednego z podejrzanych schowane były 3 kg marihuany oraz pistolet maszynowy RAK wraz z załadowanym magazynkiem. Podczas akcji przejęto także maczety i inne niebezpieczne narzędzia.

Mężczyzn po przeszukaniach zatrzymano do dyspozycji Prokuratora Rejonowego w Bydgoszczy, gdzie przedstawiono wszystkim zatrzymanym zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu CBŚP zatrzymali 2 osoby podejrzane o udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych. Jeden z mężczyzn na widok policjantów próbował uciekać. Po krótkim pościgu ulicami Kalisza został zatrzymany. Wówczas to okazało się, że mężczyzna posiadał przy sobie ponad kilogram amfetaminy.

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci zabezpieczyli dodatkowo jeszcze prawie 2 kg amfetaminy, ok. 1 kg marihuany i ponad 500 sztuk tabletek ecstasy. Według śledczych narkotyki miały być rozprowadzone głównie na terenie Kalisza.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp., na wniosek której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Oba śledztwa mają charakter rozwojowy.

