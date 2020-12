Policjanci zebrali nakrętki dla Wiktorii Data publikacji 02.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Poddębiccy policjanci odpowiedzieli na apel o pomoc dla zmagającej się z chorobą dziewczynki z terenu powiatu. W niespełna tydzień udało się zebrać 30 kg nakrętek. Akcję ich zbierania zainicjowali dzielnicowi, wspólnie z kierownikiem rewiru dzielnicowych, asp. Bożeną Olejniczak z KPP w Poddębicach. Pieniądze z ich sprzedaży przeznaczone zostaną na pomoc w leczeniu Wiktorii.

Policjanci z KPP w Poddębicach, na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Tym razem funkcjonariusze oraz pracownicy jednostki postanowili pomóc w inny sposób. Odpowiadając na apel o pomoc dla zmagającej się z chorobą Wiktorii, przeprowadzili zbiórkę plastikowych nakrętek. Wiktoria Krawczyk to 5-letnia mieszkanka gminy Pęczniew, która od października walczy o życie. U dziewczynki zdiagnozowano guza pnia mózgu DIPG. Kwota potrzebna do leczenia dziewczynki to 600 tysięcy złotych. Dochód ze sprzedaży nakrętek, zostanie przeznaczony na koszty okołooperacyjne oraz biopsję w Szwajcarii małej Wiktorii.

W przedsięwzięcie zaangażować się mogą wszyscy. Przy budynku Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz Szkoły Podstawowej w Pęczniewie, znajdują się pojemniki, do których można wrzucać zebrane nakrętki. Razem możemy więcej!

(KWP w Łodzi / mw)