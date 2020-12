Pomaganie ma w genach Data publikacji 02.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Na co dzień policjant orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Prywatnie, co również stanowi ogromną wartość w służbie, człowiek o wielkim sercu, któremu los drugiej osoby nie jest obojętny. Sierżant sztabowy Dawid Wita pomaganie ma w genach, o czym przekonał się jego genetyczny brat bliźniak – Mateusz, któremu mundurowy oddał swój szpik.

Jak nie trudno się domyślić, dla grającego na trąbce sierż. sztab. Dawida Wity z policyjnej orkiestry katowickiej komendy wojewódzkiej, muzyka to wielka pasja. Policjanta cechuje jednak nie tylko muzyczna wrażliwość.To także osoba o wysokiej empatii, dla której dobro drugiego człowieka jest bardzo ważne.

W 2012 roku mundurowy zarejestrował się w bazie dawców szpiku. Jak zapewne każdy dawca, liczył na to, że to być może on będzie mógł uratować czyjeś życie. Znalezienie genetycznego bliźniaka jest jednak czasami bardzo trudne. Jak pokazują dane statystyczne, prawdopodobieństwo, że nasze komórki macierzyste będą pasować innej osobie wynosi od 1 do 20 tysięcy, a nawet do kilku milionów.

W przypadku Dawida było inaczej. Kilka lat później, w 2015 roku, okazało się, że policjant ma swojego genetycznego brata bliźniaka w województwie warmińsko-mazurskim. 15-letni wówczas chłopiec od 2012 roku chorował na białaczkę i był już po jednym przeszczepie, który niestety został odrzucony przez jego organizm. W lipcu 2015 roku sierż. sztab. Dawid Wita oddał swój szpik nastolatkowi i... uratował mu życie. Komórki macierzyste policjanta przyjęły się u 15-latka. W zeszłym roku stróż prawa poznał tożsamość swojego genetycznego brata bliźniaka. Od tamtej pory ma stały kontakt z 20-letnim już dziś Mateuszem, który jest zdrowym, cieszącym się życiem mężczyzną. „Bracia” nie mieli jeszcze okazji spotkać się na żywo, ale niewykluczone, że wkrótce się to zmieni, bowiem 20-latek zamierza przeprowadzić się bliżej Śląska.

W tym roku, fundacja DKMS przeprowadziła kampanię on-line "Jesteśmy zgodni" oraz "Pracodawco uratuj życie Pracobiorcy". W sesji zdjęciowej wziął udział również sierż. sztab. Dawid Wita.

Podobnie, jak Dawid – Ty również możesz zostać dawcą szpiku i znaleźć swojego genetycznego bliźniaka. Aby zarejestrować się w bazie i dołączyć do ponad 9 mln osób na całym świecie, które są potencjalnymi dawcami, wystarczy wejść na stronę internetową DKMS. Tutaj dowiesz się jak możesz podarować innym szansę na życie.