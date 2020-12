Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał włamywacza na gorącym uczynku

W ręce policjantów wpadł mieszkaniec Lubania tuż po tym, jak włamał się do budynku na terenie gminy. O fakcie ujawnienia włamania powiadomił dyżurnego lubański policjant, będący w czasie wolnym od służby. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.