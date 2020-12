Otok – nowy pies policyjny w Tarnowskich Górach Data publikacji 02.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tarnogórskiej Policji dołączył owczarek niemiecki – Otok. Jego opiekunem jest starszy sierżant Kamil Kubica, który jest nowym przewodnikiem psa służbowego. Policjant i jego czworonożny przyjaciel ukończyli specjalne szkolenie i mogą już wspólnie wyruszyć w teren.

Psy służbowe pełnią w Policji bardzo ważną rolę. Patrolują ulice, biorą udział w interwencjach i zabezpieczaniu imprez masowych, zatrzymują groźnych przestępców, szukają osób zaginionych. Mają umiejętności, których ludziom brakuje, a które potrzebne są w pracy policyjnej. Wyszukują zapachy ładunków wybuchowych, narkotyków i broni, potrafią wyszukać zapach zwłok ludzkich na lądzie i wodzie. Psy służbowe muszą być w gotowości każdego dnia, często pracując w ekstremalnych warunkach.

Kilka dni temu dwuletni owczarek niemiecki, wspólnie ze swoim przewodnikiem, zakończyli szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Otok to pies patrolowo-tropiący, dlatego jego zadania skupiają się na patrolowaniu zagrożonych miejsc, tropieniu sprawców przestępstw, monitorowaniu i patrolowaniu imprez masowych oraz poszukiwaniu zaginionych osób.

Gdy pies jest już przeszkolony i trafia do jednostki, pozostaje w pełni pod opieką policjanta. To on wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, dba o jego zdrowie i o kondycję. Przygotowuje też sprzęt do służby i organizuje wyjazd w teren. St. sierż. Kamil Kubica przyznaje, że nie wyobraża sobie służby na innym policyjnym stanowisku. Jak mówi, pomiędzy nim a czworonogiem tworzy się więź. Przewodnik powinien być przekonany do zwierzęcia i mieć do niego zaufanie. Pies też musi wiedzieć, że jest dla swojego przewodnika najważniejszy, a wtedy okaże swą wdzięczność, wykonując wzorowo swoje zadania.

Otok, wspólnie ze swoim przewodnikiem, oprócz tego, że będzie angażowany do służby patrolowo-interwencyjnej, z pewnością niejednokrotnie weźmie również udział w spotkaniach policjantów z dziećmi i młodzieżą.

(KWP w Katowicach / kp)