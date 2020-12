Znęcali się nad 15-latkiem - zostali zarzymani Data publikacji 02.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Lęborka zatrzymali dwóch młodych mężczyzn, którzy znęcali się nad 15-latkiem. Zatrzymani 17 i 18-letni mieszkańcy powiatu lęborskiego usłyszeli już zarzuty stosowania gróźb karalnych, rozboju i zmuszenia pokrzywdzonego groźbą do określonego zachowania. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i opuszczania kraju.

Jak ustalili policjanci, w miniony piątek w Lęborku sprawcy, grożąc 15-latkowi nożem, zaciągnęli go w okolice torowiska i znęcali się nad nim, grozili mu też śmiercią. Sprawcy groźbami użycia noża i przemocą fizyczną wymusili też na 15-latku podanie haseł do portalu społecznościowego i poczty e-mail oraz wysłania obraźliwych wiadomości do znajomej. Ukradli też pieniądze, które miał przy sobie

Pracujący nad tą sprawą kryminalni ustalili, kim są sprawcy i zatrzymali ich. Okazało się, że są to 17-letni lęborczanin i 18-latek z gminy Nowa Wieś Lęborska. Wczoraj obaj zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury i usłyszeli zarzuty rozboju, gróźb karalnych i zmuszenia groźbą do określonego zachowania. Grozi im kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Do czasu rozprawy sądowej, decyzją prokuratora, mężczyźni zostali objęci dozorem policyjnym, mają też zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i opuszczania kraju.

(KWP w Gdańsku / kp)