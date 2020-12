Podlascy policjanci ponownie oddają osocze Data publikacji 02.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Podlascy policjanci, którzy są ozdrowieńcami po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, oddali dziś osocze. Trafi ono do potrzebujących, którzy nadal walczą z chorobą. To już kolejna tego typu inicjatywa ze strony funkcjonariuszy i jak zapewniają, nie ostatnia.

Dziś, w centrach krwiodawstwa ponownie widać podlaskich policjantów. Tym razem to bielscy oraz suwalscy funkcjonariusze chcą pomóc. Są to kolejni mundurowi, którzy przebyli Covid-19 i zdecydowali się oddać osocze. W ten sposób chcą pomóc innym, którzy nadal walczą z wirusem SARS-CoV-2. Policjanci mają świadomość, że w dobie pandemii na osocze ozdrowieńców jest bardzo duże zapotrzebowanie. Jak powiedzieli mundurowi, jest to naturalny gest solidarności. To już kolejna tego typu inicjatywa ze strony funkcjonariuszy i jak zapewniają, nie ostatnia.