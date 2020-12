Dzielnicowi pomogli kobiecie, która była wyziębiona Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu pomogli bezdomnej kobiecie z Nowego Dworu Mazowieckiego, która przez pomyłkę trafiła do Sierpca. Wyziębiona kobieta trafiła pod opiekę do ośrodka dla osób bezdomnych, gdzie otrzymała pomoc i schronienie.

W ubiegłym tygodniu dzielnicowi wydziału prewencji KPP Sierpc otrzymali zgłoszenie o kobiecie leżącej na ławce w rejonie dworca autobusowego. Policjanci szybko pojawili się na dworcu i potwierdzili tę informację. Po rozmowie z dzielnicowymi okazało się, że kobieta jest bezdomna i znalazła się w Sierpcu zupełnie przypadkowo - pomyliła autobusy. Nie miała pieniędzy i w okolicy nikogo nie znała. Policjanci zaproponowali kobiecie umieszczenie w placówce opiekuńczej na co wyraziła zgodę. Trafiła do ośrodka prowadzonego przez fundację „Żyj od Nowa” w Garnowie Dużym, gdzie otrzymała pomoc i schronienie.

Sierpeccy policjanci ponownie zwracają się do wszystkich z apelem o to, aby nie pozostawali obojętni w stosunku do innych osób. Chodzi tu oczywiście o osoby, które mogą cierpieć z powodu zimna. Należy pamiętać, że na wychłodzenie organizmu są szczególnie narażeni bezdomni, osoby starsze i osoby nietrzeźwe przebywające na dworze. Jeśli widzimy takiego człowieka, nie wahajmy się zadzwonić na numer alarmowy, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

Okres zimowy to czas, gdy policjanci podczas patroli zwracają większą uwagę na miejsca, gdzie mogą szukać schronienia i nocować bezdomni. Są to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Aby się rozgrzać bardzo często bezdomni w takich miejscach rozpalają ogniska, co bywa bardzo niebezpieczne. Policjanci każdego roku monitorują sytuację tych osób. Sami oferują pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - odnajdując takie osoby zawsze proponują przewiezienie ich do ośrodków, w których jest ciepło, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

Funkcjonariusze współpracują także z instytucjami powołanymi do niesienia pomocy osobom bezdomnym i samotnym. Jednak, aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego człowieka. Dlatego funkcjonariusze podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie i informowanie ośrodków pomocy społecznej o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy.

(KWP w Radomiu / mw)