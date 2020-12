Olimpia - nowy czworonożny funkcjonariusz Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W szeregi Policji wstąpił nowy „funkcjonariusz”. To Olimpia młody owczarek belgijski. Po zakończeniu specjalistycznego szkolenia w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach rozpocznie służbę w lubaczowskiej komendzie. Będzie tropiła ślady pozostawione przez sprawców przestępstw i pomagała w poszukiwaniu osób zaginionych. Jego zakup był możliwy dzięki funduszowi wsparcia Policji.

W szeregi podkarpackiej Policji wstąpił nowy "funkcjonariusz”, prawie 1,5 roczny owczarek belgijski, który wabi się Olimpia. Jej przewodnikiem został sierż. Grzegorz Sopel z lubaczowskiej komendy.

Aby rozpocząć służbę w Policji, Olimpia musiała spełnić szereg wymogów i podołać różnego rodzaju testom. Po ich pozytywnym zaliczeniu trafiła na specjalistyczne szkolenie do Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Tam pod nadzorem instruktorów tresury i przewodnika, z którym na co dzień będzie pracowała, zostanie przygotowywana do policyjnej służby. Po przejściu całego cyklu szkoleniowego i zaliczeniu testu końcowego, uzyska atest psa patrolowo - tropiącego.

W codziennej służbie będzie przede wszystkim wykorzystywana do tropienia śladów pozostawionych na miejscu zdarzeń przez przestępców oraz poszukiwania osób zaginionych. Zakup Olimpii był możliwy dzięki funduszowi wsparcia Policji.

Aktualnie na terenie województwa podkarpackiego służbę pełni 31 psów: w tym 18 - to psy kategorii patrolowo-tropiącej, 5 patrolowej oraz 8 specjalistycznych: 3 do narkotyków, 5 psów do materiałów wybuchowych.

(KWP w Rzeszowie / mw)