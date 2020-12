By na drogach nikt nie zginął - ZERO tolerancji dla brawury na drodze Data publikacji 03.12.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zasady obowiązujące na drodze zna każdy. Niestety, często zapominamy, że poziom bezpieczeństwa na drogach, w dużej mierze zależy od nas samych i zachowujemy się nieodpowiedzialnie doprowadzając do zdarzeń, niejednokrotnie tragicznych w skutkach. Przeciwdziałając takim sytuacjom policjanci krośnieńskiej drogówki przeprowadzili w środę (2 listopada) wzmożone działania „Zero tolerancji”, podczas których wspomagani przez kolegów z zielonogórskiej grupy Speed kontrolowali prędkość kierowców, ich zachowanie na drodze i reagowali na wszelkie nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo na drodze to temat który dotyczy nas wszystkich. Już od najmłodszych lat uczymy się zasad przechodzenia przez jezdnię i poruszania się po niej. Wraz z dorastaniem nasza wiedza na temat przepisów ruchu drogowego zwiększa się, dzięki czemu wiemy jak postępować żeby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. Niestety nie o wszystkich użytkownikach drogi możemy powiedzieć, że zachowują się odpowiedzialnie. Niemal codziennie słyszymy w mediach, że doszło do kolizji czy wypadku drogowego. Za każdym takim zdarzeniem kryje się tragedia uczestników, ich rodzin, najbliższych. Przeciwdziałając takim sytuacjom policjanci krośnieńskiej drogówki dokładają wszelkich starań, żeby na terenie powiatu takich zdarzeń było jak najmniej. W tym celu edukują, reagują na wszelkie naruszenia przepisów mające wpływ na bezpieczeństwo, a gdy zachodzi konieczność eliminują z drogi takich kierowców.

W realizacji celu, wspierani są także przez kolegów z innych jednostek. Tak było w środę (2 listopada), kiedy to na terenie powiatu prowadzili wzmożone działania „Zero tolerancji”. Wspomagani przez policjantów z zielonogórskiej grupy Speed, przy użyciu wideorejestratora oraz ręcznych mierników prędkości kontrolowali prędkość z jaką kierowcy prowadzą pojazdy, a także ich zachowanie na drodze. Mundurowych mogliśmy spotkać w miejscach, gdzie najczęściej łamane są przepisy oraz gdzie dochodzi do poważnych zdarzeń drogowych. Rejon ich działania nie ograniczał się tylko do głównych dróg powiatu, ale także obejmował miejsca wskazane na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ci, którzy pozwalali sobie na zbyt wiele, musieli liczyć się z surowymi konsekwencjami. Podczas prowadzonych kontroli, funkcjonariusze zwracali w szczególności uwagę na uprawnienia kierowców, ważność dokumentów pojazdu i jego stan techniczny. W przypadku podejrzenia, iż kierowca znajduje się pod działaniem alkoholu, sprawdzany był również stan trzeźwości. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim, policjanci starali się pojawiać wszędzie tam, gdzie ich obecność jest potrzebna.

Poziom bezpieczeństwa na drogach, oprócz wielu działań podejmowanych przez policjantów, zależy w dużej mierze od nas samych. To my - uczestnicy ruchu, ale również inne osoby - rodzina, znajomi, sąsiedzi mamy realny wpływ na to, czy na polskich drogach będzie bezpiecznie. Każdy sygnał czy zgłoszenie o niebezpieczeństwie na drodze, kierowaniu po alkoholu czy w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników ruchu będzie traktowany priorytetowo przez policjantów, z należytą starannością i surowością.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.04 MB)